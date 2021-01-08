YÖK Doktora Bursu’nda yeni çağrı dönemi başladı

Bursa başvurular, https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacak. Bugüne kadar 5 bin doktora öğrencisinin desteklendiği proje ilk mezunlarını vermeye başladı. Türkiye’deki 1000 kişi başına düşen doktora mezunu sayısının üst seviyelere çıkması yönünde katkı sağlamakla birlikte ülkenin güncel sorunlarının çözümüne yönelik nitelikli insan kaynağının da yetiştiği projeyle, Türkiye’nin küresel alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla önümüzdeki 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda geleceğe yatırım yapılması hedefleniyor.

Yeni alt alanlar eklendi

“2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Dönemi Çağrısı”nda, gündemdeki konulara katkıda bulunmak amacıyla projeye yeni alt alanlar eklendi. Türkiye’de sıkça yaşanmakta olan depremlere yönelik bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına “Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dâhil)” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi” alt alanları eklendi.

Türkiye’nin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmesi amacıyla “Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Deniz ve Kara Sismik Ölçüm Teknolojileri dâhil)” ile “Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Deprem ve Tsunami Gözlem Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dâhil)” eklendi.

Günümüzü tehdit eden su kaynağı sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek adına “Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)” alt alanında da yeniden çağrıya çıkıldı.