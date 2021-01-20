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    20.01.2021 - 07:00 |

    YÖK’ten “Dil puanı artırılsın mı?” anketi!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doçentlik müracaatında aranan yabancı dil puanının artırılmasına yönelik talepleri değerlendirmek için düzenleyeceği anketle öğretim elemanlarının görüşlerini alacak.

    YÖK’ten “Dil puanı artırılsın mı?” anketi!

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kurul’a doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler geldiğini belirtti.

    Doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesinin önerildiğini kaydeden Saraç, şunları kaydetti:

    “Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya karar verdik ve söz konusu anketi bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik.”

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