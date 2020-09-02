YÖK’ten tıp fakültesi açıklaması

Öğretim üyesi olmadan eğitim ve öğretim faaliyetine başlayacak herhangi bir tıp fakültesi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, tıp fakültelerinin mevzuata uygun kurulduğu vurgulandı. Fakülteler hukuki kimliğini kazandıktan sonra öğretim üyesi ve altyapısı oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bahsedilen fakültelerde bu durumun geçerli olduğu kaydedildi. Bu şartları karşılamayan fakültelere öğrenci kontenjanı planlanmadığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

“Buna göre kurulmuş olmasına rağmen 9 tıp fakültesi pasif durumdadır. Yani henüz öğrencisi yoktur. Dolayısıyla öğretim üyesi olmayan bir tıp fakültesine öğrenci kontenjanı verilmesi söz konusu değildir. Yeni kurulan tıp fakültelerinde asgari öğretim elemanı sayısı sağlanıncaya kadar öğrencilerimiz eğitimlerini aynı ilde veya komşu ilde mevcut diğer tıp fakültesinde, uygulamalı eğitimlerini de afiliye oldukları hastanede sürdürmektedirler.”

Geçmişte Anadolu’nun çeşitli illerinde tıp fakülteleri kurulduğu ve öğrencilerinin bir süre Ankara ve İstanbul’daki tıp fakültelerinde eğitim gördüğü hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne ait tıp fakültelerinin öğrencileri ise ‘eğitimlerinin temel teorik eğitimlerini yine o ilde zaten mevcut olan diğer tıp fakültesinde ve klinik uygulamalı eğitimlerini ise afiliye oldukları eğitim ve araştırma hastanesinde’ sürdüreceklerdir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bulunan İstanbul’daki tıp fakültelerinde toplam 248 öğretim üyesi, bahsi geçen diğer illerdeki tıp fakültelerindeki toplam öğretim elemanı sayısı haberde belirtildiği gibi (0) olmayıp 215’tir. Haberde iddia edildiği gibi üniversitelerimizde öğretim üyesi olmadan eğitim ve öğretim faaliyetine başlayacak herhangi bir tıp fakültesi bulunmamaktadır.”