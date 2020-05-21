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    HaberlerEğitim Haberleri YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali
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    21.05.2020 - 15:58 | | AA

    YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali

    Son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretime ilişkin alınan "yenilikçi ve yapısal değişiklikleri" de barındıran kararların açıklanacağını bildirdi.

    YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali

    YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Genel Kurulu'nu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Kurul üyeleriyle salgın sürecindeki yükseköğretime ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Saraç, şu açıklamalarda bulundu:

    "Daha öncede beyan ettiğimiz gibi ülkemizdeki küresel salgın sürecinde yükseköğretimimizi 'öğrenci merkezli' yönetmeye, öğrencilerimizin ve yükseköğretim kurumlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz. Üniversitelerimizden gelen talepleri bu süreç içerisinde de hızla değerlendirmeye devam ediyor ve Kurul toplantılarını kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

    Önümüzdeki günlerde, başta yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki olağanüstü artış olmak üzere yükseköğretimimizin son dönemlerdeki kazanımlarını kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel, yeni ve zor sürece hazırlamak için aldığımız 'yenilikçi ve yapısal değişiklikleri' de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız."

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