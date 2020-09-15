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    HaberlerEğitim Haberleri Yozgat Haritası: Yozgat İlçeleri Nelerdir? Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
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    15.09.2020 - 01:28 |

    Yozgat Haritası: Yozgat İlçeleri Nelerdir? Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin 2020 yılındaki tahmini nüfusu 416.988’dır. Bu ilin, coğrafi konumu ise 38 derece 02 dakika ve 36 derece 09 dakika doğu boylamları ile 38 derece 54 dakika ve 40 derece 15 dakika kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 14.123 km² olan Yozgat ilinin rakımı ise, 1.300 metredir. İşte, Yozgat iline ait tüm detaylar.

    Yozgat Haritası: Yozgat İlçeleri Nelerdir? Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte toplam nüfusu 416.988 olmaktadır. İlin ekonomik gelirinin hemen hemen bütününü tarım oluşturmaktadır. Çünkü Yozgat ilinin %98.88’ini tarım alanları oluşturmaktır. Yozgat ilinin bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döneme ait olduğu için, tarihi açıdan da önemlidir.

    Yozgat Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Yozgat İlçeleri Nelerdir?

    İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin, Merkez ilçe dahil toplamda 14 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler sırasıyla şunlardır;

    Akdağmadeni

    Aydıncık

    Boğazlıyan

    Çandır

    Çayıralan

    Çekerek

    Kadışehri

    Saraykent

    Sarıkaya

    Sorgun

    Şefaatli

    Yenifakılı

    Yerköy

    Yozgat Merkez

    Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır?

    Yozgat ilinin nüfusu, yıllara göre sürekli bir azalma olduğu görülmüştür. Yozgat ilinin son 3 yılında ait nüfus piramidine bakacak olursak;

    2018 yılına ait Yozgat ilinin nüfusu 424.981

    2019 yılına ait Yozgat ilinin nüfusu 421.00

    2020 yılında ait Yozgat ilinin tahmini nüfusu 416.988’dır.

    Yozgat İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte bu ilçeler ve ilçelerin kuruluş yılları şu şekildedir;

    Akdağmadeni ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 104 km

    Aydıncık, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 97 km

    Boğazlıyan ilçesi, Cumhuriyet öncesi döneme kurulmuş ve merkeze uzaklığı 95 km

    Çandır ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 122 km

    Çayıralan ilçesi, 1948 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 112 km

    Çekerek ilçesi, 1944 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 90 km

    Kadışehri ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 118 km

    Saraykent ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 71 km

    Sarıkaya ilçesi, 1957 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 77 km

    Sorgun ilçesi, 1926 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 34 km

    Şefaatli ilçesi, 1954 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 44 km

    Yenifakılı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 104 km

    Yerköy ilçesi 1945 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 41 km

    Yozgat Merkez

     

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