Yozgat Haritası: Yozgat İlçeleri Nelerdir? Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte toplam nüfusu 416.988 olmaktadır. İlin ekonomik gelirinin hemen hemen bütününü tarım oluşturmaktadır. Çünkü Yozgat ilinin %98.88’ini tarım alanları oluşturmaktır. Yozgat ilinin bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döneme ait olduğu için, tarihi açıdan da önemlidir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Yozgat İlçeleri Nelerdir?



İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin, Merkez ilçe dahil toplamda 14 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler sırasıyla şunlardır;

Akdağmadeni

Aydıncık

Boğazlıyan

Çandır

Çayıralan

Çekerek

Kadışehri

Saraykent

Sarıkaya

Sorgun

Şefaatli

Yenifakılı

Yerköy

Yozgat Merkez

Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır?



Yozgat ilinin nüfusu, yıllara göre sürekli bir azalma olduğu görülmüştür. Yozgat ilinin son 3 yılında ait nüfus piramidine bakacak olursak;

2018 yılına ait Yozgat ilinin nüfusu 424.981

2019 yılına ait Yozgat ilinin nüfusu 421.00

2020 yılında ait Yozgat ilinin tahmini nüfusu 416.988’dır.

Yozgat İlinin İlçeleri Nelerdir?



Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte bu ilçeler ve ilçelerin kuruluş yılları şu şekildedir;

Akdağmadeni ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 104 km

Aydıncık, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 97 km

Boğazlıyan ilçesi, Cumhuriyet öncesi döneme kurulmuş ve merkeze uzaklığı 95 km

Çandır ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 122 km

Çayıralan ilçesi, 1948 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 112 km

Çekerek ilçesi, 1944 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 90 km

Kadışehri ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 118 km

Saraykent ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 71 km

Sarıkaya ilçesi, 1957 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 77 km

Sorgun ilçesi, 1926 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 34 km

Şefaatli ilçesi, 1954 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 44 km

Yenifakılı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 104 km

Yerköy ilçesi 1945 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 41 km



Yozgat Merkez