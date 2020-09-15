Yozgat Haritası: Yozgat İlçeleri Nelerdir? Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin 2020 yılındaki tahmini nüfusu 416.988’dır. Bu ilin, coğrafi konumu ise 38 derece 02 dakika ve 36 derece 09 dakika doğu boylamları ile 38 derece 54 dakika ve 40 derece 15 dakika kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 14.123 km² olan Yozgat ilinin rakımı ise, 1.300 metredir. İşte, Yozgat iline ait tüm detaylar.
İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte toplam nüfusu 416.988 olmaktadır. İlin ekonomik gelirinin hemen hemen bütününü tarım oluşturmaktadır. Çünkü Yozgat ilinin %98.88’ini tarım alanları oluşturmaktır. Yozgat ilinin bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döneme ait olduğu için, tarihi açıdan da önemlidir.
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Yozgat İlçeleri Nelerdir?
İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin, Merkez ilçe dahil toplamda 14 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler sırasıyla şunlardır;
Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy
Yozgat Merkez
Yozgat İlinin Nüfusu Kaçtır?
Yozgat ilinin nüfusu, yıllara göre sürekli bir azalma olduğu görülmüştür. Yozgat ilinin son 3 yılında ait nüfus piramidine bakacak olursak;
2018 yılına ait Yozgat ilinin nüfusu 424.981
2019 yılına ait Yozgat ilinin nüfusu 421.00
2020 yılında ait Yozgat ilinin tahmini nüfusu 416.988’dır.
Yozgat İlinin İlçeleri Nelerdir?
Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte bu ilçeler ve ilçelerin kuruluş yılları şu şekildedir;
Akdağmadeni ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 104 km
Aydıncık, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 97 km
Boğazlıyan ilçesi, Cumhuriyet öncesi döneme kurulmuş ve merkeze uzaklığı 95 km
Çandır ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 122 km
Çayıralan ilçesi, 1948 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 112 km
Çekerek ilçesi, 1944 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 90 km
Kadışehri ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 118 km
Saraykent ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 71 km
Sarıkaya ilçesi, 1957 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 77 km
Sorgun ilçesi, 1926 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 34 km
Şefaatli ilçesi, 1954 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 44 km
Yenifakılı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 104 km
Yerköy ilçesi 1945 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 41 km
Yozgat Merkez