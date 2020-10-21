Yumuşa Döneminde yaşanan değişimler, ''siyasi'' , ''sanat'', ''spor'' ve ''bilim ve teknoloji'' olmak üzere dört ana başlıkta toplanabilir. John F. Kennedy ile Nikita Krusçev'in ılımlı dış politikası, soğuk savaşı bitirmek için atılan ilk resmi adımdır. Buna karşın soğuk savaş fiili olarak ancak 1991 yılında, Sovyetler Birliğinin dağılması ile sona ermiştir.



Yumuşama Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?



''Denant Dönemi'' adıyla da bilinen yumuşama dönemi, ''devletlerarası diyaloğun'' mümkün olduğunu diğer ülkelere göstermiştir. Bu sayede, birçok ülke bir araya gelerek, aralarındaki meseleleri diyalog kurarak çözme yoluna gitmiştir. 70'li yıllara gelindiğinde ABD ve Çin arasındaki diplomatik ilişkiler de düzelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, uzun yıllar boyunca Çin'e uyguladığı yalnızlaştırma politikasından vazgeçti. Sonraki yıllarda da iki ülke arasında birçok ticaret anlaşması imzalandı.



ABD'de ''hippi hareketi'' başta olmak üzere birçok özgürlük hareketi ortaya çıktı. Amerika'nın Vietnam işgaline karşı çıkan milyonlarca Amerikalı, ülkenin çeşitli yerlerinde yürüyüşler düzenledi. Savaşın sona ermesi için imza toplandı. 15 Mayıs 1975 tarihinde Amerika Ordusu, Vietnam'dan çekildi ve savaş sona erdi.



Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında başlayan Sovyetler Birliği ve ABD çekişmesi, bilim ve teknoloji alanında da kendini gösterdi. Yumuşama döneminde de devam eden rekabet, uzay teknolojisinin gelişmesine dolaylı olarak katkı sağladı. Sovyetler Birliği, 1961 yılında uzaya Vostok -1'i gönderdi ve Yuri Gagarin uzaya giden ilk astronot oldu. 1969 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Apollo 11'i Ay'a indirmeyi başardı. Neil Armstrong Aya çıkan ilk astronot olarak tarihe geçti. Bazı bilim insanları ise Amerika'nın gerçekte Ay'a gitmediğini ve görüntülerin Hollywood'a bir stüdyoda çekildiğini iddia etti. Fakat söz konusu iddialar hiçbir zaman kanıtlanmadı.



Sinemada ise Soğuk Savaşın etkileri sürmeye devam etti. Hollywood yapımı birçok filmde ''Sovyetler Birliği'' ve ''Komünizm'' eleştirildi. Bununla birlikte bazı Rus ve Amerikalı yönetmenler ortak film projelerine imza attı. 60'lı ve 70'li yıllarda İngiltere'de birçok müzik grubu çıktı. Bu grupların başında Rolling Stones, Pink Floyd, Beatlles ve Quenn geliyor. Rock kültürünün zirveye çıktığı bu dönemde, gençler arasındaki özgürleşme hareketleri de aynı hızla devam etti. Dünya çapında on binlerce kişinin katıldığı müzik festivalleri düzenlendi.



Bu dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden biri de nükleer silahların yasaklanmış olmasıdır. 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. Bu işgali protesto eden yaklaşık 70 ülke, 1980 Moskova Yaz Olimpiyatlarına katılmadı.