Yurt dışı kapıları diplomayla açılıyor

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında iyi bir üniversiteyi kazanmanın yolu iyi bir liseden mezun olmaktan geçiyor. Uluslararası diplomalar sayesinde yurt dışı üniversitelerin kapıları da ardına kadar açılıyor. İngilizce’nin yanı sıra birçok dili öğrenme fırsatı sunan diploma programlarından bazıları şöyle:

150 ülkede geçerli

IB Diploması: İsviçre Cenevre’deki Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) sunduğu IB Diploma Programı, 11. ve 12. sınıfta okuyan 16-19 yaş aralığındaki öğrencilere eleştirel ve bağımsız düşünmeyi öğretmeye odaklanmakta.

Bu programla öğrencilere disiplinlerarası, kültürel, ulusal ve coğrafi sınırları aşan, eleştirel katılımı ve etkin ilişkileri öne çıkaran bir eğitim sunulmakta. 150 ülkede uygulanan bu diploma, dünyada birçok üniversite tarafından tanınıyor.

Abitur Diploması: Alman lise bitirme sınavı olarak da nitelendirilen Abitur’a sahip öğrenciler, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de öğrenim görmüş ve lise mezuniyeti almış öğrenciler ile üniversiteye girişte aynı şartlara sahipler. Abitur için Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden alınan notlar önemli. Abitur ile Almanya’daki üniversitelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ve ABD’deki üniversitelere girmek mümkün.

Birçok avantaj sunuyor

Matura: Avusturya Olgunluk Sınavı diploması olarak nitelendirilen Matura, başta Avusturya olmak üzere birçok ülkede geçerli. Lise bitirme diploması, Tez Çalışması, Yazılı ve Sözlü olmak üzere üç bölümden oluşan sınav sonucunda alınıyor.

İtalyan Diploması (Maturita Sınavı): İtalyan Diploması, sadece İtalya’da değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde üniversitelere girişte geçerli. Bu diplomayı alacaklar, 9. sınıftan itibaren İtalyan eğitim sistemine göre bir not değerlendirmesinden geçiyorlar.

İtalyan değerlendirme sisteminde derslerden geçerli not olan 6 ve üzerini almak gerekiyor. Karnedeki notlara davranış notu da ekleniyor. 4. sınıfın sonunda yapılan devlet sınavına giren ve başarılı olanlar, diplomayı almaya hak kazanıyorlar.

Fransız Bakaloryası: Türkiye’de Fransız liseleri başta olmak üzere bazı liselerin diplomalarının Fransız Bakaloryası denkliği bulunuyor. Bu da öğrencilerin diplomalarıyla Fransa’da bir liseden mezun olmuş gençle aynı haklara sahip olması anlamına geliyor.

GIB: İngilizce ve Almanca dillerini destekleyen, IB Diploma Programı’nın tüm modüllerini içeren ve ek olarak Abitur ile aynı fırsatları sunan 100’den fazla ülkede geçerliliği olan bir program. GIB diplomasının Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde 63 üniversitede geçerliliği bulunuyor.