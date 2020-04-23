Yurtdışı Nasıl Yazılır? Yurt Dışı TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yurtdışı Kelimesinin Doğru Yazılışı

Yazılı kaynaklarda yurt dışı sözcüğünün ayrı ve birleşik yazıldığı örneklerine rastlanılmaktadır. Bu kapsamda TDK sözlüğü ile bu ifadenin tanımına ve doğru yazımına erişilebilmektedir.

Yurt Dışı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Yurt dışı sözcüğünün birleşik yazıldığı konusunda bazı yanlışlıklar yapılmaktadır. Ancak ilgili TDK kaynakları incelendiğinde bu kelimenin “yurt dışı” şeklinde ve ayrı yazıldığı görülmektedir.

Yurt Dışı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Yazılı kaynaklarda yurt dışı sözcüğünün birleşik ve ayrı yazıldığına rastlanmaktadır. Bu kapsamda kelimenin ayrı yazımı doğru kabul edilmekte ve aşağıda yer alan örneklerle gösterilmektedir.

- Pandemi sebebiyle yurt dışına yapılan tüm uçuş seferleri iptal edildi. (DOĞRU)

- Kazandığı burs sayesinde yurtdışına çıkma fırsatı kazanacak. (YANLIŞ)

Yurt Dışı Nedir?

Yurt dışı ifadesi Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde ülke sınırı dışında kalan her yer olarak tanımlanmaktadır.