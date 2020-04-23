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    HaberlerEğitim Haberleri Yurtdışı Nasıl Yazılır? Yurt Dışı TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yurtdışı Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 17:04 |

    Yurtdışı Nasıl Yazılır? Yurt Dışı TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yurtdışı Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yurt içi ve yurt dışı kavramları, yazı dilinde sık sık kullanılan ifadelerdir. Bu kelimeler hakkında birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusunda TDK kılavuzu araştırılmaktadır. Bu kapsamda yurt dışı sözcüğü nasıl yazılır konusu da sık sık gündeme getirilmektedir. Peki, yurt dışı kavramının doğru yazılışı nedir? Sizler için yurt dışı ifadesinin yazımı hakkında sorulan soruların cevaplarını hazırladık.

    Yurtdışı Nasıl Yazılır? Yurt Dışı TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yurtdışı Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yazılı kaynaklarda yurt dışı sözcüğünün ayrı ve birleşik yazıldığı örneklerine rastlanılmaktadır. Bu kapsamda TDK sözlüğü ile bu ifadenin tanımına ve doğru yazımına erişilebilmektedir.

    Yurt Dışı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Yurt dışı sözcüğünün birleşik yazıldığı konusunda bazı yanlışlıklar yapılmaktadır. Ancak ilgili TDK kaynakları incelendiğinde bu kelimenin “yurt dışı” şeklinde ve ayrı yazıldığı görülmektedir.

    Yurt Dışı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Yazılı kaynaklarda yurt dışı sözcüğünün birleşik ve ayrı yazıldığına rastlanmaktadır. Bu kapsamda kelimenin ayrı yazımı doğru kabul edilmekte ve aşağıda yer alan örneklerle gösterilmektedir.

    - Pandemi sebebiyle yurt dışına yapılan tüm uçuş seferleri iptal edildi. (DOĞRU)

    - Kazandığı burs sayesinde yurtdışına çıkma fırsatı kazanacak. (YANLIŞ)

    Yurt Dışı Nedir?

    Yurt dışı ifadesi Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde ülke sınırı dışında kalan her yer olarak tanımlanmaktadır.

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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