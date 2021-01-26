Yüz Bin Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yüzbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Yüz bin kelimesinin doğru yazılışı "Yüz bin" şeklindedir.



Yüz Bin Nasıl Yazılır?



Yüz bin kelimesi ve buna benzer kelimeler bazı kişiler tarafından yanlış yazılabiliyor. Her ne kadar harf dizilimi olarak doğru olsa da, aradaki boşluk kelimenin yanlış yazılmasına neden olabiliyor. Yüz bin kelimesi, "yüzbin" şeklinde yanlış yazılabiliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı "yüz bin" olarak yazılır. Türk Dil Kurumu, kelimelerin doğru yazılmasıyla alakalı tüm kelimeler hakkında bilgilendirmeler yapıyor.



TDK'ya Göre Yüzbin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK, tüm kelimelerin doğru yazılışını gösteren kurumdur. Bu kuruma ulaşarak tüm kelimelerin doğru yazılışı öğrenilir. Yüz bin kelimesinin doğru yazılışı da TDK sitesinde bulunuyor. Yüz bin kelimesi yazılırken iki kelime arasında boşluk bırakılmalıdır. "Yüzbin" şeklinde bitişik olarak yazılması yanlıştır.