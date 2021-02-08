Yüzük Ölçüsü Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır?

Yüzük ölçüsü adı üzerinde yüzük takacakken size lazım olacaktır. Çünkü satın alacağınız yüzüğün boyutu, yüzük parmağınıza uygun şekilde olmalıdır. Eğer ki yüzük ölçüleri tam alınmazsa, yüzüğün ister istemez küçük ya da büyük gelme gibi durumu söz konusu olacaktır

Yüzük Ölçüsü Nasıl Hesaplanıyor?

Yüzük ölçüsü hesaplama, son zamanda merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüzük parmağınızın ölçüsünün nasıl olduğunu mutlaka bilmeniz gerekecektir. Kuyumcuya giderek yüzük parmak ölçünüzü öğreneceğiniz gibi diğer yandan da kendi yönteminizle öğrenmeye başlamanız mümkün olacaktır.

Yüzük Ölçüsü Hesaplamaları

Yüzük ölçüsü hesaplamasını yaparken, hangi parmağın ölçülecek olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanmak istediğiniz parmağınızla, daha önce kullanmış olduğunuz yüzüğü de elinize alın.

İkinci yöntem ise elinize bir kağıt almaya başlayabilirsiniz. Kağıdı şerit olacak şekilde parmağınıza sarabilirsiniz. Fakat kağıdın mutlaka kontrollü bir şekilde parmağınıza sarılmasını sağlamalısınız. Daha sonrasında ise kaplanan noktayı işaretlemeye başlayabilirsiniz. Milimetre cetvelini kullanarak, parmak ölçünüzün hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece ölçmüş olunan bu değer sonrasında ise parmak ölçünüz hakkında daha iyi bir ölçü bilgisine sahip olmaya başlarsınız.

Yüzük Ölçüleri Zamanla Değişebilir mi?

En çok merak edilen konulardan biri de zamanla yüzük ölçülerine dair bir değişkenlik durumu söz konusu olup olmayacağıdır. Yüzük ölçüsünü, parmak iniz gibi düşünmeyin. Zaman içerisinde kilo alma ya da vermeye bağlı olarak parmak ölçünüz değişebilir. Fiziksel aksiyonlara bağlı olarak yüzük ölçüleriniz değişeceğinden dolayı yeniden yüzük ölçüsünün alınması gerekebilir. Böyle bir durumda yüzüğü daraltıp genişletme yoluna başvurabilirsiniz. Başvuracağınız bu yol sayesinde parmağınıza daha iyi şekilde olacaktır.