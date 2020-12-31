Z İle Eşya İsimleri: Z Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Eşyalar gündelik hayatta olmazsa olmazlarımızdandır. Susuz bir insan nasıl yaşayamıyorsa eşyasız yaşamak da bir o kadar zordur.



Z Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Evimizin bir köşesine koyduğumuz süs olarak görüntü açısından evimizi süslemek adına antika eşyalar da var olmaktadır. Eşyalar herkes için önemli bir unsurdur. Z harfi ile başlayan eşyalardan zar oyun oynamada yarayan belli bir harfi gösteren nesne olarak bilinir.



Zıbın bebeklere giydirilen bir iç elbisesi olarak bilinmektedir.



Zımba dosya kağıtlarını delmeye yarayan bir delgeç olarak var olmaktadır.



Zincir kadınların boyunlarına taktıkları aksesuar olarak kullanılır.



Zil birinin geldiğini haber eden sesli müzik olarak bilinir.



Zımpara bir nesneyi düzeltmeye yarayan kalın kağıt parçası olarak işini yapmaktadır.



Zamk bir maddenin yapıştırıcı eriği olarak işini görmektedir.



Zembil hasırdan yapılmış içine eşya konulan torba. Bunun yanı sıra günlük hayatta kullandığımız Z ile başlayan bir çok eşya var olmaktadır.

Zıpkın

Zincir

Zırh

Zil

Zımba

Zıbın

Zar

Zembil

Zımpara