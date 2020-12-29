Zam Zıt Anlamlısı Nedir? Zamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zam kelimesi özellikle ticari alanda kullanılan ve bir miktar artışını ifade eden sözcüktür.

Zammın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zam kelimesi bir artışı ifade eder. Genel olarak yüzde şeklinde ifade edilir. Devlet tarafından faturalara yüzde değerinden bir artış yapılması zam sözcüğüne ve terimine örnek olan bir ifadedir. Bunun yanında mağazaların ürünlere yaptığı fiyat artışı veya kurumların işçilerinin maaşlarında yaptığı artış da bunu ifade eder.

Zam kelimesinin zıt anlamlı olan kelimesi yani tersi anlamına sahip olan kelime indirimdir. İndirim ise bir malın fiyatında ki düşüşe işaret etmektedir. İndirim kelimesi de özellikle mağazalar bünyesinde kullanılan bir kelimedir.