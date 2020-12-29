29.12.2020 - 23:37 |
Zam Zıt Anlamlısı Nedir? Zamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zam kelimesi daha çok iş hayatında ve ticaret hayatında kullanılan bir kelime olmaktadır. Bu kelime bir şeyin fiyatının arttırılması manasına gelir. Daha çok bu artış durumu yüzdeler ile ifade edilir. İş hayatında ise kişilerin maaşında meydana gelen, kurum tarafından yapılan maaş artışıdır. Zam zıt anlamlısı nedir? Zamın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve ilgileri bilgileri detayları ile derledik.
Zam kelimesi özellikle ticari alanda kullanılan ve bir miktar artışını ifade eden sözcüktür.
Zammın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zam kelimesi bir artışı ifade eder. Genel olarak yüzde şeklinde ifade edilir. Devlet tarafından faturalara yüzde değerinden bir artış yapılması zam sözcüğüne ve terimine örnek olan bir ifadedir. Bunun yanında mağazaların ürünlere yaptığı fiyat artışı veya kurumların işçilerinin maaşlarında yaptığı artış da bunu ifade eder.
Zam kelimesinin zıt anlamlı olan kelimesi yani tersi anlamına sahip olan kelime indirimdir. İndirim ise bir malın fiyatında ki düşüşe işaret etmektedir. İndirim kelimesi de özellikle mağazalar bünyesinde kullanılan bir kelimedir.