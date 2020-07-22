Zarf Fiil Ekleri Nelerdir, Kodlaması Nedir? Örnekler İle Zarf-Fiil Eki Konu Anlatımı

Fiilimsiler 3’e ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Fiillere getirilen ekler sayesinde fiilimsi oluşur. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin farklı ekleri vardır. Bu sebeple fiilimsi konusu gelen eklerin ezberlenmesi ve öğrenilmesi sorulara doğru yanıt verebilmek için oldukça önemlidir. Öğrenciler özellikle sınavlara hazırlanıyorlarsa fiilimsi konusu ile ilgili araştırmalar da bulunur.

Zarf Fiil Ekleri Nelerdir?

Zarf fiil ekleri fiilimsi grubunda en zor ezberlenen eklerdir. Zarf fiil ekleri isim fiil ekleri ve sıfat fiil eklerine göre daha fazladır. Bu sebeple öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve ezberlenmesi daha zordur. Ancak zarf fiil ekleri düşünüldüğü kadar zor değildir. Ezberlemenin zor olduğu zarf fiil ekleri: -ken, -madan, -ince, -ip, -arak, -e e, -dıkça, -maz, -casına, -meksizin, -dığında şeklindedir. Bu şekilde yazıldığında zor gibi görünen zarf fiil ekleri kodlama şeklinde ezberlendiğinde unutulması oldukça zor bir hal alır.

Zarf Fiil Kodlaması Nasıldır?

Kodlama; öğrenmede oldukça etkili bir yöntemdir. Bu sebeple zarf fiil eklerinin de kodlanarak öğrenilmesi kalıcılığı artırma konusunda oldukça başarılıdır. Zarf fiil ekleri diğer fiilimsi eklerine göre sayıca fazla olduğu için öğrenciler tarafından ezberlenmesi oldukça zordur. Ancak bu ekler kodlanarak öğrenildiğinde unutulması bir o kadar imkansız hale gelir.

Kodlama- 1: Kenyalı Asiye ince ipi araklamadan gittiğinde oldukça

Kodlama- 2: Ali madan Dağında yaramazken ince ip atarak incelmeksizin dikçe durdu.

Şeklinde kodlanabilir. Böylece zarf fiil eklerinin unutulmasının önüne geçilir.

Örneklerle Zarffiil Konu Anlatımı

Ip- ip eki: Arızalı arabayı onarıp bize sattılar.

- arak, erek eki: Annem yine söylenerek kapıyı kapattı.

- ınca, -ince eki: Okullar bitince tatile gelecekler.

- dıkça, -dikçe eki: Evden ayrıldıkça sinirlerim tepeme çıkıyor.

- madan, -meden eki: Derslerde durmadan konuşuyor.

- alı, -eli eki: Havalar ısınalı her gün meyve topluyoruz.

- ken eki: Ben mezun olurken sınav sistemi değişti.

- meksizin eki: Hiçbir şey görmeksizin olayları izlemeye çalıştı.

- asiye, -esiye eki: İşini ölesiye seviyordu.

- dığında, -duğunda eki: Okulu bitirdiğinde ingiltere’ye gidecek.

- maz,-mez eki: Döner dönmez hemen duşa girdi.