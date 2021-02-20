Zeki İsminin Anlamı Nedir? Zeki Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Zeki ismi halk arasında Türkçe kökenli olarak bilinmiş olsa da aslında Arapça kökenli bir isimdir. Zeki ismi sadece erkek çocuklar için kullanılmakta ve ismin rengi mavi olarak geçmektedir. Zeki ismi anlayışlı ve zekâ sahibi demektir.



Zeki Ne Demek?



Türkiye’de yaklaşık olarak 500 binden fazla kişi de Zeki ismi bulunuyor. En fazla Zeki ismine sahip ilimiz ise İstanbul’dur. Zeki ismi üstün zekalı, çabuk anlayan, çabuk kavrayan ve çabuk yorumlayan demektir. Öte yandan Zeki isminin daha farklı anlamları da bulunmakta ve bunlar arasında zekâ belirten ve anlayışlı olarak geçmektedir. Zeki ismine sahip olan kişilerin ortak özelliklerinin başında çabuk kavramaları ve sakin birisi olmaları geliyor. Zeki ismi için merak edilen bir diğer konu ise İslami açıdan uygunluğudur.



Zeki İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Erkek çocuğuna Zeki ismini vermeyi düşünen anne ve babalar öte yandan ismin İslami açıdan bir sakıncası olup olmadığına dikkat ediyor. Zeki ismi kuranda geçiyor mu sorusu ebeveynler arasında sıkça soruluyor. Zeki ismi kuranın hiçbir ayetinde yer almamakta ancak caiz olması sebebi ile çocuğunuza bu ismi vermenizde bir sakına bulunmamaktadır.