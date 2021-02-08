Zerdüşt Ne Demek? (Tdk) Tarihte Zerdüştlük Dini Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Zerdüşt kelimesi saf bir kelime değildir. Yani eskiden ortaya çıkan birkaç kelimeden türemiştir. Avesta dilinde yaşı anlamında gelen zareta bu kelimelerden bir tanesidir. Diğer kelime ise deve anlamında gelen usrtadır.



Zerdüşt Ne Demek? (TDK)



Zerdüşt bir insana verilen sıfattır. Yani bir insan sadece Zerdüşt olabilir. Eğer bir insan Zerdüştlük dinine ibadet ediyorsa o kişiye Zerdüşt adı verilir.



Tarihte Zerdüştlük Dini Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?



Tarihsel kaynaklar tam olarak bunu göstermez. Belirli bir periyot içerisinde zerdüştlük dini boy göstermeye başlamıştır. Bu dönem de bazı tarihçiler tarafından milattan önce 600 yılını gösterir. Tabi ki de bu kesin bir bilgi değildir. Buna rağmen son zerdüştün 17. yüzyıla kadar yaşadığı da tahmin edilmektedir.