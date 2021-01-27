Zeytinyağı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Zeytin Yağı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Son günlerde ve son zamanlarda birçok insan internet üzerinden zeytinyağı nasıl yazılır konusunda çeşitli bilgiler elde etmeye başlamıştır.



Zeytinyağı Nasıl Yazılır?



Zeytinyağı, TDK'ye göre bitişik olarak, zeytinyağı, yazılmalıdır. Aksi taktirde kelime yanlış bir şekilde yazılmış sayılmaktadır. Yanlış yazılan kelimeler de bir hayli farklı anlam gruplarına ve anlam aramalarına yol açmaktadır.



Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel ve doğal yağ olarak nitelendirilmekte olan Zeytinyağı, bitişik olarak kullanılmalıdır.



TDK'ye Göre Zeytinyağı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



TDK, zeytinyağı kelimesinin doğru yazılışını, zeytinyağı, şeklinde açıklamaktadır. Ayrı bir biçimde yazılması da yanlış olarak nitelendirilmiştir.



''Zeytinyağı, saç bakımında da çok etkili bitkisel formüllerin içerisinde kullanılmaktadır.'' Cümlesindeki kullanım doğru, ''Zeytin yağı kullanmak yemeklere tat verir.'' Cümlesindeki kullanımı ise yanlıştır.