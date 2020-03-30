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    HaberlerEkonomi Haberleri #Evde kal ihracatçı ol
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    30.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    #Evde kal ihracatçı ol

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, evdeki vatandaşları ücretsiz olarak sundukları ‘Sanal Ticaret Akademisi’ne davet etti.

    #Evde kal ihracatçı ol

    Pekcan, AA muhabirine şunları söyledi:

    “Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, ev hanımından, öğrencisine, esnaftan, kadın ve genç girişimcilere tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi’ne davet ediyorum. Vatandaşımız, evlerinde kaldıkları bugünlerde kendilerini ve işlerini geliştirebilecekleri, kariyerlerine katkı sağlayabilecekleri bu platformu tek tıkla, ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirler.”

    Platformun 5 Mart’ta kullanıma açıldığını belirten Pekcan, “Bu platforma vatandaşımızın ilgisi yüksek oldu. Henüz bir aybile olmadan 6 bin 500’ün üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaştık, 200’ün üzerinde vatandaşımıza sertifika verdik” dedi. Pekcan, temel olarak 3 sertifika programı geliştirdiklerini belirterek, “İç Ticaret”, “Dış Ticaret” ve “Girişimcilik” ders gruplarını tamamlayan bir kişinin ilgili grup için hazırlanan sınavda yeterli puanı alması halinde sertifika alma hakkı kazandıklarını söyledi.

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