Evdekal, işteki gibi verimli çalış

Bulunduğumuz yerleri ofise dönüştüren birçok teknolojik uygulama sayesinde, evden çalışmak kolay gibi gözükse de bu yöntemin beraberinde getirdiği zorlukları da göz ardı etmemek gerekiyor. İş dünyası çalışanları ve yöneticilerinin, bu hızlı geçtiğimiz yeni çalışma yönteminde verimlilik kaybı ve mutsuzluk yaşamamaları için dikkat etmesi gereken konuları bcc Turkey Kurucusu, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan değerlendirdi.

Adapte olma süreci

İnsan beyni rutini sever. Ofiste çalışırken güne kahve ile mi başlardınız, işe yürüyerek mi giderdiniz? Rutininizi yeni duruma adapte edin. Dışarıda yaptığınız faaliyetlerin yerine yenilerini koyun, yürüyüş yerine evde egzersiz gibi...

Evde kendinize çalışma için bir alan ve o alan içesinde bazı kurallar belirleyin.

Bilgisayarınızın başına geçmeden, mutlaka üzerinizi değiştirin, bunun için görüntülü toplantıları beklemeyin.

20 dakika arayla yerinizden kalkın, balkona çıkın, birkaç adım atın.

Yeme düzeninize dikkat edin.

İşe başlangıç ve bitiş saatiniz olsun.

Yöneticiler dikkat!

Bu dönemde yönetici olmanın önemi daha da öne çıkıyor. Ekibinizi motive etmek, onları morallerini yüksek tutmak belki de en önemli işiniz.

Gün öncesi ve gün sonu sadece iş içermeyen, görüşmeler yapın.

Çalışanların, ev ortamında yaşayacağı sorunlar iş gecikmelerine yol açarsa anlayışlı olun.

Toplantılar gibi ortak yapılacak görüşmelerin zaman planlamasında ortak karara varın.

Gerektiğinde birebir görüşmeler yapın. Bir yönetici çalışanlarının özel yaşamlarıyla ilgili kısıtlı da olsa bilgi sahibi olmalıdır.