1.000 TL sosyal yardım parası kimlere ödenecek? Sosyal yardım başvuruya göre mi alınıyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklama kapsamında ilk aşamada 2 milyon aileye sosyal yardım ödemeis yapılacağını duyuran Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada yardım paralarının 1 Nisan tarihinden hesaplara PTT üzerinden yatacağı bu süre zarfından fiziki bir başvuru almadıklarını duyurdu.

1.000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum inşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numalarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."

Düzenli ve süreli yardımlar olmak üzere 43 programları olduğunu dile getiren Selçuk, ilk etapta düzenli yardım alanların bir kısmını kapsam altına aldıklarını, diğer fazlarda ihtiyaç sahibi bütün hanelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLECEK?

Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." ifadelerini kullandı..