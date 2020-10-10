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    HaberlerEkonomi Haberleri 1.2 milyon çalışana normalleşme desteği
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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1.2 milyon çalışana normalleşme desteği

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 159 bine yakın işveren ile 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağlandığını bildirdi.

    1.2 milyon çalışana normalleşme desteği

    Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteği “Normalleşme Desteği” adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini belirtti.

    e-SGK üzerinden

    Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Selçuk, “Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık” bilgisini paylaştı.

    Selçuk, 950 milyon lirayı bulan prim mahsuplaşma tutarının işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyeceği prim tutarlarından mahsup edileceğine işaret ederek, desteğe ilişkin şunları kaydetti:

    “Bu kapsamda kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.”

    Normalleşme Desteği’nden yararlanılabilmesi için iş yerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, “Normalleşme Desteği’ne başvuru yapmak isteyen iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik  Kurumunun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ‘7252  4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini  gerçekleştirebilir” ifadelerini kullandı.

    Normalleşme Desteği’nden 1 Temmuz 2020’ye kadar Kısa Çalışma  Ödeneği’ne veya Nakdi Ücret Desteği’ne başvuran iş yerlerindeki bu destekten faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek.

    Normal çalışma düzenine geçen çalışan, Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar hesaplanacak. İşverenlerin SGK’ye ödeyecekleri primlerden azami olarak 1103 lira mahsuplaşma yapılacak.

     

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