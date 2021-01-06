1.5 milyon işletmeye tahsilat güvencesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan anlaşmayla, 1.5 milyon işletme, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği sunan anlaşmadan yararlanabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek” dedi.

TOBB ile Halkbank arasında, “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” imzalandı. Hisarcıklıoğlu, Halkbank Paraf ticari kredi kartı ile hem mal alımı, hem de ödemede ajantaj sağlanacağını belirterek, şunları söyledi:

“Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1.5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak.”

Kredi faizi düşecek

Halkbank’ın jest yaparak kredi kartına, TOBB logosunu da eklettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik edecek” diye konuştu.

Dört farklı model

Sistemle para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartı ile tahsilat yapılabilecek. Satıcı firmalar; peşin, taksitli, vadeli mal ve hizmet satışı ile dört farklı modelde POS ile satış yapma imkanı elde edecek. Kartla üye iş yerinde geçerli limit tanımlanacak. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanı doğacak. Yeni kartla muhasebe kolaylığının yanı sıra doğrudan nakitle işlem yapmanın risklerinin de önüne geçilmiş olacak.

Özel avantajlı POS

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini belirterek, “TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak” dedi. Arslan, Paraf Ticari Kartlar Ailesi’nin tüm kampanya ve imkanlarının, 1.5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını söyledi.