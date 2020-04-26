26.04.2020 - 07:00 |
1.5 milyon konut dönüştürülecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkeyi depremlere hazır hale getireceklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak “100 Bin Sosyal Konut” projesinde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerini aksatmadan 28 Nisan’da yeniden başlanacağını belirtti.