BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 1.5 milyon konut dönüştürülecek
    ABONE OL
    26.04.2020 - 07:00 |

    1.5 milyon konut dönüştürülecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkeyi depremlere hazır hale getireceklerini bildirdi.

    1.5 milyon konut dönüştürülecek

    Kurum, Twitter hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak “100 Bin Sosyal Konut” projesinde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerini aksatmadan 28 Nisan’da yeniden başlanacağını belirtti.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mağaralar turizme kazandırılıyor

    Mağaralar turizme kazandırılıyor

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    ‘Dünya Mirası’mız artıyor

    ‘Dünya Mirası’mız artıyor

    Sıradaki Haber