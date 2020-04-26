1.5 milyon konut dönüştürülecek

Kurum, Twitter hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak “100 Bin Sosyal Konut” projesinde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerini aksatmadan 28 Nisan’da yeniden başlanacağını belirtti.