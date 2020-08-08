BİST1.0612.52EURO8.52-1.01USD7.290.87ALTIN475.82-0.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 1.8 milyon gence danışmanlık desteği
    ABONE OL
    08.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    1.8 milyon gence danışmanlık desteği

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini bildirdi.

    1.8 milyon gence danışmanlık desteği

    Selçuk, yazılı açıklamasında, 2018 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetini daha etkin hale getirmek için İŞKUR aracılığıyla ‘Profil Temelli Danışmanlık’ modelini başlattıklarını hatırlatarak, bu sayede istihdamın artması için toplumun tüm kesimlerine hizmet ulaştırdıklarını belirtti. Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile iş ve meslek danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Selçuk, bireysel eylem planlarının hazırlanarak kişilerin işgücü piyasasındaki durumlarının düzenli olarak takip edildiğini vurguladı. Selçuk, “Bu sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor” dedi.

    Üniversitelere takip

    Selçuk, üniversiteleri de yakından takip ettiklerine dikkati çekerek öğrencilere etkin bir şekilde iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulması için İŞKUR Kampüs modelini yapılandırdıklarının ve 105 noktada hizmet verdiklerinin altını çizdi. İŞKUR bünyesindeki iş kulüpleri ile kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği verdiklerini bildiren Selçuk, 2018 yılı temmuz ayı başından 2020 yılı temmuz ayına kadar 15-24 yaş aralığındaki 35 bin 628 genç ile iş kulüpleri eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

     

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘O bilekliği ben almıştım’

    ‘O bilekliği ben almıştım’

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Sahil bölgeleri ve düğünlere sıkı denetim

    Sahil bölgeleri ve düğünlere sıkı denetim

    Sıradaki Haber