1 günde 4 iyi haber

Eximbank, ihracatın finansmanı için piyasalardan yarım milyar doları aşkın kaynak sağladı. Avrupa’nın en büyük mobilya fuarının düzenleneceği İstanbul, on binlerce yabancı iş insanını ağırlayacak









1- Sanayi hızlandı



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımlarının ardından artışını sürdürerek, eylül ayında serinin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesi olan 132.9’a çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8.1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11.17 artış oldu.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, imalat sanayi sektörü

endeksi yüzde 8.5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8.6 artış gösterdi.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından gelen yılın 3’üncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.7 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 30.3 arttı.



‘Avrupa’da birinciyiz’



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksi verilerini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Varank şunları kaydetti:

“Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla Avrupa’da üretimini en fazla artıran ülke olduk.”



Varank, paylaştığı grafikle de sanayi üretiminde yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10.9, sermaye malında yüzde 10.4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16.2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.4, enerjide yüzde 2.5 artış olduğu bilgisini verdi.



2 - Ticaret canlı



TÜİK dün, eylül ayına ilişkin perakende satış hacmi ve perakende ciro ile toplam ciro endeksi verilerini de açıkladı. Açıklanan veriler ticaretin salgın koşullarına karşın ticaretin canlı olduğunu ortaya koydu.



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.2 artış gösterdi. Perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre de yüzde 2.8 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde yıllık bazda yüzde 20.7 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.2 artış gösterdi. Perakende ciro eylülde aylık bazda da yüzde 3.4 yükseldi.



Cirolar %26.2 arttı



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 arttı. Yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 30.9, inşaat ciro endeksi yüzde 23.3, ticaret ciro endeksi yüzde 30.9, hizmet ciro endeksi de yüzde 4.1 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda da yüzde 3.4 arttı.



3 İhracatçılara yeni finansman



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın uluslararası piyasadan ihracatçılara yönelik 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladığını belirterek, “Söz konusu finansman, ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi” ifadesini kullandı.



Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın önceki gün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397.9 milyon euro ve 99.8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını bildirdi. Bu kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde 6 aylık Euribor + yüzde 2.50 ve dolar diliminde 6 aylık Libor + yüzde 2.75 olduğuna dikkati çeken Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katıldığına işaret etti.



4 - On binlerce iş insanı İstanbul’a bilet aldı



İstanbul, son yılların en büyük fuarlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 100’ü aşkın ülkeden 3 binden fazla markanın katılacağı fuar, iki büyük merkezde aynı anda gerçekleştirilecek.



Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Merkezi’nde toplam 260 bin metrekarelik alanda düzenlenecek bu organizasyonun adı, İstanbul Mobilya Fuarı.



Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı olma özelliğini taşıyan ve 26-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarla ilgili bilgi veren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Dünyanın mobilyası bir hafta boyunca İstanbul’da konuşulacak” dedi. İnsanların salgında dışarı çıkmayınca evlerini keşfettiğini belirten Güleç, “Korona bize konforu öğretti” diyerek mobilyanın da bu kapsamda yıldızının parladığını söyledi. Türkiye’nin Mezopotamya ve Anadolu’dan aldığı ilhamla mobilyada yeni bir hikaye yazmaya hazırlandığını anlatan Güleç, “Sektörün yeni stratejik yol haritası hazırlanıyor, aralık ayında açıklanacak” bilgisini verdi.



1 milyar dolarlık iş



İstanbul Mobilya Fuarı’nda 1 milyar dolarlık iş bağlantısı oluşturulmasının beklendiğini belirten TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara sadece yurtdışından on binlerce iş insanının geleceğini, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve İstanbul’dan katılımlarla bu sayının çok çok katlanacağını anlattı. Normalleşme ile fiziki fuarlar yapılmaya başlandığından beri iki organizasyona imza attıklarını belirten Ersözlü şunları söyledi:

“İnsanlar fuarları özlemiş. Şu anda fuarlardaki ziyaretçilerin yarısı yabancılardan oluşuyor. Pandeminin bir de olumlu etkisi oldu. Nitelikli ziyaretçi sayısı çok yükseldi. Fuara gelen mutlaka iş bağlantısı yapıyor.”