1 kilo Tiftiğe 30 TL destek

Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’nin açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Tiftik üretimi noktasında yetiştiricilerimize çok önemli destekler sağlıyoruz. Oğlak tiftiği için kilogram başına 30 lira, anamal tiftiğine 28 lira, tali tiftiğine ise 20 lira destek veriyoruz. Bu kapsamda son 10 yılda, 4 bin 756 yetiştiricimizin 1856 ton tiftiği için 38 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Çoban istihdamı yapan küçükbaş işletmelerimize de yıllık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz. Bunun yanında, sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize tiftik desteğine ilave olarak kilogram başına 10 lira destek vereceğiz.”

Pakdemirli, Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtımı yapacaklarını da söyledi.