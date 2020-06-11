1 milyon kişiye destekli tatil

Tatile çıkacaklar için müjdeler arka arkaya geldi. Kamu bankalarının tüketiciyi desteklemek için hayata geçirdiği kredi paketleri içinde yer alan ‘tatil destek kredi paketi’ ile uzun vadeli, ödemesiz dönemli kredi imkanı veriliyor. BDDK’dan önceki gün yapılan açıklamada ise kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. Bu desteklerle, tatilcilere 1 milyon kişinin eklenmesi, bu yıl için öngörülen 7-7.5 milyon kişilik seyahat hareketinin 8-8.5 milyona çıkması bekleniyor.

‘Maliyet az yansır’

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, ‘tatilin bir lüks değil ihtiyaç’ olduğu gerçeğinin Kovid-19 sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirtirken, destekler sayesinde tatilini erteleyenlerin ya da bütçe arayanların da harekete geçeceğini söyledi. Vardar, “Katkılar sayesinde bu yıl seyahat etmesi beklenen kişi sayısının 7-7.5 milyondan, 8-8.5 milyona çıkması yani 1 milyon kişi artması bekleniyor. Taksit sayısı 12 idi. Şimdi 18 oldu. Hem otellerle görüşüyoruz, hem de kendi bütçelerimizle planlar yapıyoruz; maliyet farkını en az şekilde tüketiciye yansıtacağız” dedi.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da büyük seyahat acentelerinin maliyetleri son tüketiciye yansıtmadan kendi çözümlerini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Onaran, “Hepsinden önce bu katkılar, taksit kolaylığı, psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Yavaş yavaş talep artışlarını da görüyoruz. Yurt içi hem deniz destinasyonlarının, hem de yeniden kültür turlarının hareketleneceğini görüyoruz” diye konuştu.

Fırsat oluşturdu

Setur Yurt İçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, Kovid-19 nedeniyle yabancı turist sayısında yaşanan düşüşü telafi etmek için bu avantajlı paketlerin çok büyük öneme sahip olduğunu düşündüklerini ifade etti. Bu bağlamda kamu bankalarının vermiş olduğu destek paketinin hem seyahat sektörü, hem de seyahate çıkmak isteyen kitleler için olumlu etki yaratacağını öngördüklerini kaydeden Güray, şunları söyledi:

“Sektörümüzün kalkınması ve insanların özgürce seyahat edebilmesi için biz de elimizi taşın altına koyduk. Setur olarak bizleri tercih eden misafirlerimize yüzde 45’e varan indirim yanında 18 aya varan taksit seçeneği ve 72 saat öncesine kadar para iade güvencesi sunuyoruz.”

‘Tarihini değiştirmek isteyen rahat olsun’

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, mayıs ayı başından itibaren site hareketleri ve rezervasyonların her hafta bir önceki haftaya göre arttığını dile getirdi. Kendilerinin de ek teşvikler için hazırlıklar yaptıklarını anlatan Küçükyılmaz, “Bankaların açıklayacakları taksitlerde maliyet artışları da olacaktır. Mümkün olduğu kadar tüketiciye yansıtmamak için çalışıyoruz. Esnek ödeme sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Tüm bunlar ve katılan otellerle yeni teşvikler de oluşturmuş olacağız. Tarihini değiştirmek isteyenler rahat olsun istiyoruz. Otellerin bu süreçte güvenli bir tatil için ciddi hazırlıkla açıldıklarını, pozitif gelişmelerin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Tatil finansmanı bankalardan

Kamu bankaları, tatil ve seyahat giderleri kapsamında müşterilerine tatil destek kredisini hayat geçiriyor. 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunuyor. Kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenirken tüketicinin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Kredinin faizi ise aylık yüzde 0.67 oranına denk geliyor. Diğer yandan yine seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla tüketiciler tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilecek. BDDK tarafından yapılan açıklamada, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarıldı.