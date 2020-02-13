1 milyon telefonu Google’sız satacak

Turkcell ve Huawei, mobil uygulamalarda ekosistem iş birliğine gittiklerini duyurdu. Turkcell uygulamalarını artık Huawei’nin mobil pazar yeri Huawei Mobil Servisleri’ne (HMS) de taşıdı. Bu konuda iki firma arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını da açıkladı. Huawei, bir süre önce Google’la arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Google servislerine rakip olarak ‘HMS’ sistemini kurdu. Google servislerinin olmadığı ilk telefonu Huawei Mate 30 Pro’yu da lanse etmişti.



Mobil Ekosistem Stratejik İş Birliği toplantısında konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang,



30 uygulamayı taşıdı



Türkiye’de 17 yıllık geçmişleri olduğunu anımsatarak, “İlk günden bugüne Türkiye’de teknoloji açısından yenilikçi bir gelişmeye yatırım yapmaya ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. 2019’da çok sert yaptırımlara karşın Türkiye’deki beklentilerimizi düşürmedik. HMS destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell’le güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, Huawei ile daha önce de Türkiye’de ilklere imza atmış ve çok önemli çalışmalar yapmış olduklarını belirterek, “İki büyük marka arasındaki bu iş birliğinden dolayı son derece gururluyuz. Şimdi bu uyumu yeni bir alana taşıyoruz. Turkcell olarak birinci önceliğimiz her zaman müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözüm ve ürünler sunmak. Bu proje ile cep telefonu pazarında müşterilerimize daha fazla alternatif sunma imkanı sağlayacağız” diye konuştu.



Müşterilerin alışveriş yolculukları değiştiği gibi satın alma kriterlerinin de değiştiğine dikkat çeken Erkan, şunları söyledi: “Satış sonrası servis ağı ve yedek parça temininin önemi kullanıcı trendlerinde en önde yer alıyor. Resmi distribütörler tarafından ve yasal yollarla ithal edilmiş, üretilmiş cihazlar, garanti kapsamı gibi konular satın alımda belirleyici unsurlar haline geldi. Bu iş birliği sayesinde önümüzdeki dönemde Huawei Mobile Services(HMS) yüklü 1 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. İş birliği çerçevesinde mağaza ve online kanallarımızdan nisan ayı başında satışa sunacağımız Huawei cep telefonlarında Turkcell’in 30’a yakın uygulamasının yer alması için HMS entegrasyonuna da başlamış durumdayız. Huawei ile yaptığımız yeni iş birliğinin sinerjisinden müşterilerimizin memnun kalacağını ümit ediyoruz.”



HMS’ye katılan ilk operatör



Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin de, Huawei ve küresel mobil uygulamalar ekosistemi için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, “2019’da küresel olarak bazı zorluklarla karşılaştık. Bu şartlar altında yolumuza devam etmeyi seçtik. Bu amaçla daha yenilikçi ve güçlü bir ekosistemi hayata geçirmek üzere çalışmaya başladık. Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni bir mobil dünya yaratmayı amaçlıyoruz.

Turkcell, birbirinden değerli uygulamalarını, HMS’ye entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri oldu. Ayrıca, Huawei’nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü” diye konuştu.