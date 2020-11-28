1973 yılından bu yana traktör gövdesi üretimi yaptıklarını belirten TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, 1 milyonuncu gövdenin üretilmesi kapsamında şu açıklamalarda bulundu:

“Kendi motorumuzu kendimiz üretiyor, ihraç ediyoruz. 1 milyonuncusunu ürettiğimiz gövdeler ile de üretim gücümüzü ortaya koyuyor, hem müşterilerimize hem de ekonomiye verdiğimiz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Tıpkı traktörlerimizle olduğu gibi, ihraç ettiğimiz gövdelerle de ülkemizin dış ticaret potansiyeline destek sağlıyoruz. Yurt içindeki başarılarımızın yanı sıra küresel iş ortağımız CNH Industrial’ın da tüm dünyada adetsel anlamda en büyük gövde üretimi yapan tesisi olduğumuzu belirtmek isterim. 1 milyonuncu traktör gövdesi, başarılarımızı daha da ileriye taşımak için, çalışmalarımızda bizlere önemli bir motivasyon kaynağı oldu.”

Açıklamada ayrıca, “TürkTraktör yaptığı yatırımlarla traktör, motor ve gövdeye ek olarak bu yılın başında yerli üretimine başladığı New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici iş makineleri ile de pazarın ihtiyacı olan ürünleri yerli üretim avantajları ile sunmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.