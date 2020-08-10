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    HaberlerEkonomi Haberleri 10 Ağustos altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
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    10.08.2020 - 19:31 |

    10 Ağustos altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 10 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...

    10 Ağustos altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 10 Ağustos saat 18.50'de gram altının alış fiyatı 476,83 TL iken satış fiyatı ise 476,96 TL oldu. Altın fiyatları ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte 10 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    10 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI 

    22 Ayar Bilezik Alış fiyatı:441,67

    22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı: 442,31

    Altın Ons Alış fiyatı: 2.033

    Altın Ons Satış fiyatı:2.034

    Gram Altın Alış Fiyatı: 476,83 TL

    Gram Altın Satış Fiyatı: 476,96 TL

    Çeyrek Altın Alış Fiyatı:774,87 TL

    Çeyrek Altın Satış Fiyatı:792,96 TL

    Yarım Altın Alış Fiyatı:1.544,89 TL

    Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.585,92 TL

    Tam Altın Alış Fiyatı: 3.196,33 TL

    Tam Altın Satış Fiyatı:3.278,54 TL

    10 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı kameradaElazığ'da, dondurma satışı yapılan iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
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