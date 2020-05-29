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    HaberlerEkonomi Haberleri 10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! 6 ay ödemesiz Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi başvurusu...
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    29.05.2020 - 12:11 |

    10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! 6 ay ödemesiz Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi başvurusu...

    10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç desteği başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası tarafından veriliyor. Kredide 36 ay vade imkanı bulunuyor. İşte 10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı!

    10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! 6 ay ödemesiz Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi başvurusu...

    Faiz oranı ise 0.49 olan temel ihtiyaç desteği kredisi aynı zamanda 6 ay ödemesiz dönemi bulunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen temel ihtiyaç kredisinde 36 ay vade fırsatı bulunuyor.10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç desteğinin sonuçlarının nasıl sorgulanacağı ve başvuru yapılacağı araştırılıyor. İşte 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği başvuru ve sonuç sorgulama sayfası...

    HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

    Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

    İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.

    Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

    Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

    Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    VAKIFBANK BAŞVURU VE KREDİ SORGULAMA EKRANI

    VAKIFBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

    Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek

    Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü
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