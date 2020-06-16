10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi sonuçları...

10 bin TL'ye kadar verilen 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları yapanların gündeminde sonuç sorgulama ile ilgili detaylar yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği temel ihtiyaç desteği kredisinde 36 ay vade imkanı bulunuyor. Peki temel ihtiyaç desteği kredi sonuçları nasıl sorgulanır?

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU SORGULAMA EKRANI

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspxekranı üzerinden sorgulanabilecek.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMA EKRANI

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirimadresindentakip edebilirsiniz.