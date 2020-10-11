Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (10 Ekim) millipiyangoonline Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 37, 42, 43, 62, 77, 87 ve 59 joker numarası olarak belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da 69.721.848 TL tutarındaki büyük ikramiye de Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti.

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından 5 bilen 4 talihli 150.611,80 TL, 4 bilen 350 kişi 1.721,25 TL 3 bilen 12.316 kişi 122,25 TL ve son olarak 2 bilen 199,649 kişi 11,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çekilişler Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da gerçekleştiriliyor