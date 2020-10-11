85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (10 Ekim) millipiyangoonline Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:42 |

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (10 Ekim) millipiyangoonline Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen bu akşamki çekilişin ardından da çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da 70 milyon TL'ye yaklaştı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 37, 42, 43, 62, 77, 87 ve 59 joker numarası olarak belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da 69.721.848 TL tutarındaki büyük ikramiye de Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti.

    Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından 5 bilen 4 talihli 150.611,80 TL, 4 bilen 350 kişi 1.721,25 TL 3 bilen 12.316 kişi 122,25 TL ve son olarak 2 bilen 199,649 kişi 11,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

    Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor.

    MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çekilişler Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da gerçekleştiriliyor

    Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesindeki orman yangını kontrol altına alındıKahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Kuzgun mahallesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Sıradaki Haber