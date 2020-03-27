10 milyon lira ceza kesildi

Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle koruyucu maske, dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı başvuruları üzerine, denetleme yapıldığını bildirdi. Söz konusu ürünlerin Ocak-Şubat 2020 alış ve satış fiyatları ile güncel fiyatlarının tespit edildiğini vurgulayan Pekcan, “28 Şubat-25 Mart döneminde ‘cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda’ gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik olarak denetlenen firma sayısı 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı 13 bin 280” bilgisini verdi. İnternet üzerinden satış yapan kötü niyetli firmalar hakkında da satış platformlarına yazı yazıldığını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:



En çok maskeye...



“İnternetten satış yapan 76 işletmeye, her biri hakkında 104 bin 781 lira olmak üzere, toplam 7 milyon 963 bin 356 lira, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen diğer 113 işletmenin her birine 10 bin 475 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 183 bin 675 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Bunların 111’inin maske, 6’sının maske ve dezenfektan, 1’inin maske ve kolonya, 36’sının dezenfektan, 26’sının kolonya, 1’inin ıslak mendil ve kolonya, 2’sinin ıslak mendil ve 6’sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir.”