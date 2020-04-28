100 bin KOBi’ye nefes kredisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ’lere yönelik yeni Nefes Kredisi projesini açıkladı. Projeyle bankalar ve TOBB, 100 bin KOBİ’ye 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacak. Proje kapsamında yüzde 7.50 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek, 2020’de anapara ve faiz ödemesi olmayacak.

TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ için imzalar atıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da hızlanacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri TOBB camiası olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özel sektörümüzün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza aktarıyoruz. Çözüm yolları bulmak için hükümetimiz çabalamaktadır” dedi.

25 milyon sınırı

“Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez ‘Nefes Kredisi’nin devreye alındığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak” dedi. Projeye 1 ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, “İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. ‘Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız’ dediler. Ticaret Bakanımızdan izin istedik, ‘Arkanızdayım’ dedi” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank’a başvurabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB veya oda-borsa sistemlerinden de belge alınabileceğini kaydetti.

2020’de anapara ve faiz ödemesi yapılmayacak

Kamu bankalarının da 2 hafta sonra projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Kamu bankalarıyla Nefes Kredisi daha da güçlenecek. Faiz oranı yüzde 7.50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.”

Bir özel bankanın da projeyi sahiplenmesinin önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Yüzde 7.50 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi verebileceğini herkese gösterdi” dedi.

‘Başvurular hızla değerlendirilecek’

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de salgın sürecinde KOBİ’lerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “KOBİ’lere işyerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini karşılamak üzere nefes olmayı amaçladık. Üzerimize düşen sorumluluğu alıp bu süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021 yılında eşit taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin lira arasında yüzde 7.5 faizli bir imkanı ortaya getiriyoruz. En büyük gayemiz KOBİ’lerimize yeniden üretecekleri güne kadar nefes aldırabilmek” diye konuştu.

Banka olarak Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar liralık finansmanla 40 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Ateş, başvuruda bulunan KOBİ’lerin hızla değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

TOBB’un 7. kez başlattığı ‘Nefes Kredisi’ projesine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş (sağda), koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli olarak imza attı.