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    HaberlerEkonomi Haberleri 100 bin sosyal konut için kuralar başlıyor
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    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    100 bin sosyal konut için kuralar başlıyor

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”nde kura takvimi belirlendi.

    100 bin sosyal konut için kuralar başlıyor

    İlk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat’ta yapılacak. Toplam 221 proje için her ilde ayrı kura çekimi olacak. Ankara’daki kura 6 Mart’ta, İstanbul’daki kuralar ise 16, 18 ve 20 Mart’ta yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi “www.toki.gov.tr” üzerinden ulaşılabiliyor.

    1.2 milyon başvuru

    81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık’ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak’ta sona erdi. Kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru oldu.

    Kira öder gibi

    Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Kamu ve katılım bankaları finansman sağlayacak.

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