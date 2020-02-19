100 bin sosyal konut için kuralar başlıyor

İlk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat’ta yapılacak. Toplam 221 proje için her ilde ayrı kura çekimi olacak. Ankara’daki kura 6 Mart’ta, İstanbul’daki kuralar ise 16, 18 ve 20 Mart’ta yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi “www.toki.gov.tr” üzerinden ulaşılabiliyor.

1.2 milyon başvuru

81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık’ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak’ta sona erdi. Kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru oldu.

Kira öder gibi

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Kamu ve katılım bankaları finansman sağlayacak.