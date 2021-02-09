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09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘100 bin Türk işçi hedefini Ortadoğu, Afrika’yla yakalarız’

Yurtdışında bu yıl 20 milyar dolar, orta vadede ise yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefleyen Türk müteahhitler, proje fırsatlarını yakın takibe aldı.

‘100 bin Türk işçi hedefini Ortadoğu, Afrika’yla yakalarız’

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB); hazırladığı bölge, ülke ve sektör analizleri ve verdiği danışmanlık hizmetleri ile tanınan Middle East Economic Digest (MEED) işbirliği ile ‘Körfez, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine Genel Bakış ve Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlıklı video konferans düzenledi. Toplantıda yaptığı sunumda, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde Katar’a uygulanan ambargonun da kalkması ile istikrarın tekrar tesis edildiğine işaret eden MEED Araştırma Direktörü Edward James, bölgede yapılması planlanan projelerin Türk müteahhitler için avantaj olacağını ifade etti. TMB Bakanı Mithat Yenigün de şunları söyledi: 

“Ortadoğu ve Afrika’da öne çıkan 5.2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabiliriz. Bu pazarlar, yurtdışında istihdam ettiğimiz Türk işgücü sayısını da 100 bine çıkarmamızı sağlayacaktır.”

"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.
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