‘100 bin Türk işçi hedefini Ortadoğu, Afrika’yla yakalarız’

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB); hazırladığı bölge, ülke ve sektör analizleri ve verdiği danışmanlık hizmetleri ile tanınan Middle East Economic Digest (MEED) işbirliği ile ‘Körfez, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine Genel Bakış ve Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlıklı video konferans düzenledi. Toplantıda yaptığı sunumda, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde Katar’a uygulanan ambargonun da kalkması ile istikrarın tekrar tesis edildiğine işaret eden MEED Araştırma Direktörü Edward James, bölgede yapılması planlanan projelerin Türk müteahhitler için avantaj olacağını ifade etti. TMB Bakanı Mithat Yenigün de şunları söyledi:

“Ortadoğu ve Afrika’da öne çıkan 5.2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabiliriz. Bu pazarlar, yurtdışında istihdam ettiğimiz Türk işgücü sayısını da 100 bine çıkarmamızı sağlayacaktır.”