100 milyar dolarlık hedefte top ABD’de

ABD’de son dönemde artan protestoların yarattığı kargaşa ortamı Türk iş dünyasını tedirgin etmeye başladı. Türkiye, ABD ile önemli ticari ilişkileri olan ülkeler arasında. İki ülke arasındaki iş hacmi son dönemde 20.7 milyar dolara ulaştı. 2020’nin ilk çeyreğinde de ABD’ye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7, ithalat ise yüzde 43.5 artış gösterdi.

Amerika Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, iki ülke arasında 20 milyar dolar olan iş hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ticaret artmalı

Terzioğlu, protestolar nedeniyle iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın çok etkilenmeyeceğini ancak karışıklık yaşanan eyaletlerde mağazası olan Türk markaların etkilenebileceğini kaydetti.

Terzioğlu, Türk firmaların ülkeye tekstil, makine, otomotiv, sivil havacılık, inşaat malzemesi, beyaz eşya, mobilya ve mücevheratta ciddi ihracatı olduğunu ve bu sektörlerin gelecek vaat ettiğini aktardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) verilerine göre, pandemi sürecinde mart ve nisanda Türkiye ile ABD’nin toplam ticareti 1.5 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1.6 milyar dolardı. Pandemi iki ülke arasındaki ticareti çok fazla etkilemedi.

MAĞAZASI OLAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

DEİK Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD’deki protestoların bazı Türk girişimcileri olumsuz etkilediğini aktararak, “Bazı eyaletlerde pandemi nedeniyle bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları henüz kaldırılmışken şimdi tekrar uygulamaya kondu. Bu nedenle ABD’de iş yapan özellikle de mağaza ve depo sahibi olan iş insanlarımızın, mağazalarını bir süre daha kapalı tutmaları gerekebilir. Ancak ben ABD’deki olayların dış ticareti radikal bir biçimde etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten, 3 Kasım’da yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerine çok fazla bir zaman kalmadı. Bu koşullarda gerek toplumsal istikrar, gerek ekonomi söz konusu olduğunda, kimsenin ciddi riskler alabileceğini sanmıyorum” yorumunu yaptı.

‘EKONOMİK İLİŞKİ DAHA GÜÇLENMELİ’

Limak Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye ve ABD arasında geliştirilecek yeni iş birliklerinin, ticari ve yatırım alanlarında ortaya çıkacak fırsatlarla güçleneceğini kaydetti.

Özdemir, “Salgın sürecinde Türkiye’nin birçok alanda küresel bir üretim merkezi haline gelebileceğini sıklıkla duyduk. Coğrafi konumu, endüstriyel kabiliyetleri ve kaliteli iş gücüyle Türkiye, tedarik zincirinde sıkıntı yaşayan Amerikalı firmalar için değerli bir alternatif olma imkanına sahip. Bu açıdan Türkiye’nin öne çıkması muhtemel” dedi.

YENİ DÖNEMDE TEDARİK AĞINDA ÇİN’İN YERİNE TÜRKİYE GEÇER Mİ?

Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, savunma ve havacılık alanında ABD ile yoğun iş ilişkileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Salgında uçak üretimi en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. İç karışıklığın bu anlamda bir etkisini görmedik henüz ama zaten sektörün üretim seviyesi epey düşük. Esasen Türkiye - ABD dış ticareti ilk çeyrekte pozitif seyir izlerken pandemi ile ikinci çeyrekte bir miktar yavaşlama yaşandı.

Ancak bu dönemde ortak çıkarlarımız için sorunlarımızı hızla çözüp, fırsatları öne çıkarmalıyız. Salgın nedeniyle bu ülkeye yaptığımız tıbbi malzeme yardımının yarattığı sempati çok kıymetli. ABD’nin Çin’e olan tepkisi nedeniyle tedarik ağında gerçekleştirmeyi arzu ettiği değişikliklerin Türkiye için ortaya çıkardığı fırsatların ete kemiğe bürünmesi adına enerji sarf etmeliyiz. İki ülke arasında dış ticareti 100 milyar dolara yükseltmede üst düzey bir irade söz konusu. Bu dönemde ülke olarak bu hedefin içini doldurmaya konsantre olmalıyız.”

20.7 MİLYAR DOLAR TİCARET YAPIYORUZ

- ABD - Türkiye arasındaki ticari iş hacmi 20.7 milyar dolar.

- Mart - nisan ayında ticaret 1.5 milyar dolar oldu. Bu geçen yılın aynı döneminde 1.6 milyar dolardı.

- ABD’ye tekstil, makine ve aksamı, otomotiv ve parçaları, sivil havacılık, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, mobilya ve mücevherat satıyoruz.

- ABD’den hava taşıtları, demir ve çelik, mineral yakıt ve yağlar, kazan, makine ve mekanik cihazlar ile optik, tıbbi ve cerrahi cihazlar ithal ediyoruz.