1000 gence yapay zekâ eğitimi verilecek

7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimlerinin verildiği projede, hem hitap edilen yaş grubunu genişletecek hem de eğitim içeriklerini zenginleştirecek önemli bir adım atıldı.



Üç ilde verilecek



Eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliğine giden vakıf, ağustos sonuna kadar İstanbul, Ankara ve Trabzon’da yaşları 14-17 arasında değişen 1000 gence yapay zeka eğitimi verilmesini hedefliyor. Proje için 45 gönüllü eğitmen, en az 3 hafta, 3 ay boyunca haftada 2 gün gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her genç en az 24, en fazla 180 saatlik eğitim alacak.



Türkiye’deki ilk The Clubhouse Network sınıfının açılışı için İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Bilgi İşlem Binası’nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Yardımcısı Civan Sözkesen katıldı.



Hasan Süel, “Artık 14-17 yaş arası gençlere yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler gençlerimizin robotik, yazılım, tasarım ve zanaat gibi konularda yetkinliklerini artıracak” diye konuştu.



20 kişilik sınıf

Türkiye’nin ilk The Clubhouse Network sınıfı, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Bilgi İşlem Binası’nda açıldı. 60 metrekarelik sınıfta 20 bilgisayar var. Öğrenciler, arduino, raspberry pi, microbit gibi robotik malzemelerinin yanında tasarım ve müzik yapabilecekleri bilgisayar ve diğer enstrümanlar ile kendi zanaatlarını geliştirebilecekleri ahşap oyma kiti, dikiş makinesi gibi araçlardan da yararlanabiliyor. Sınıfın en önemli özelliği, kapasite artırıcı eğitimlerin serbest proje geliştirme doğasıyla harmanlanacağı bir yer olması. Bu sınıfta öğrenciler yapay zeka konusunda proje geliştirmek isteyen bir kişinin temel olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacak.