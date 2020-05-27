1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

1.ve.2 faz sosyal yardım ödemeleri sonrasında ise 3.faz sosyal yardım ödemeleri devreye alındı. e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günde 1000 TL sosyal yardım başvurusu gerçekleştirilebiliyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte pandemi sosyal yardım parası başvurusu sorgulama ekranı...

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş sağlanabiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım parası için başvurular, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.