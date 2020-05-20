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    HaberlerEkonomi Haberleri 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama ekranı...
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    20.05.2020 - 10:15 |

    1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama ekranı...

    1000 TL sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detayları merak ediliyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

    1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama ekranı...

    Sosyal yardım parası başvuruları elektronik ortam yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde 1000 TL sosyal yardım parasına e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Peki pandemi sosyal yardım parası nasıl sorgulanır? İşte 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı...

    SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program ekranından başvurular yapılabiliyor.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma günlerinde başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

    Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvurusunu yapabilir.

    1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

    SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

    65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

    Silikozis Aylığı,

    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

    Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

    Öksüz Yetim Yardımı,

    Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

    Şartlı Eğitim Yardımı,

    Şartlı Sağlık Yardımı,

    Çoklu Doğum Yardımı,

    Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    "Virüsün hayvandan hayvana bulaşması mümkün"ABD'de bulunan Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bir ekip tarafından gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde kedilerin hiç semptom göstermeden koronavirüsü diğer kedilere bulaştırdığı görüldü. Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, "Kedilerden kedilere virüsün bulaşması ve belirti göstermeksizin pozitif çıkmaları zaten hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda mümkündür. Önemli olan doğal yollarla hasta bir insandan dolayı virüsü almış olan pozitif bir evcil hayvandan yine doğal yollarla başka bir evcil hayvana geçiş olup olmadığıdır. Bu konuda da şu ana kadar kayda geçmiş bir vaka bildirimi yoktur" dedi.
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