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    HaberlerEkonomi Haberleri 1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
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    16.05.2020 - 11:23 |

    1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

    Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım parası veriliyor. Pandemi sosyal yardımı başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvurular ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bilgi verdi. Peki 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulaması nasıl yapılır? İşte e-Devlet pandemi destek başvuru ekranı...

    1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

    3.faz sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Pandemi 1000 TL destek başvurusu ile ilgili detaylar merak ediliyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. İlk faz ödemesi yapılan sosyal yardım başvurularının nasıl sorgulanacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki e-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu sorgulaması nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı...

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş gerçekleştirilebiliyor.

    SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

    Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

    E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLİR?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

    65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

    Silikozis Aylığı,

    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

    Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

    Öksüz Yetim Yardımı,

    Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

    Şartlı Eğitim Yardımı,

    Şartlı Sağlık Yardımı,

    Çoklu Doğum Yardımı,

    Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

    İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı, balık istifi dolmuş yolculuğu şaşırttıCorona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü. Pendik'te ise bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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