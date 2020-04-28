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    HaberlerEkonomi Haberleri 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, başvuru sonucu nasıl sorgulanır? e-Devlet üzerinden sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgula
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    28.04.2020 - 07:54 |

    1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, başvuru sonucu nasıl sorgulanır? e-Devlet üzerinden sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgula

    Sosyal Yardım Parası ödemeleri kapsamında 20-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvurular tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sosyal yardım ödemelerinde 3. faz içim başvuru yapan kişi sayısını 4.5 milyon olarak açıkladı ve çalışmaların sürdüğünü ve kimseyi bu süreçte mağdur etmeyeceklerini açıkladı. Peki 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

    1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, başvuru sonucu nasıl sorgulanır? e-Devlet üzerinden sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgula

    Sosyal Yardım Parası ödemelerinde 3. faz için başvurular 20-26 Nisan tarihleri arasında alındı. Başvuruların alınmasının ardından Sosyal Yardım başvurusunda bulunan binlerce vatandaş başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan açıklamada 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapanların sayısı 4.5 milyon olarak açıklandı. Peki Sosyal Yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

    SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

    KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

    5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

    5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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