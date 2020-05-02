1000 TL Sosyal yardım parası başvuru sorgulama ptt - e devlet | Sosyal yardım(pandemi) parası ne zaman verilecek?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle maddi zorluğa düşen vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. İlk iki faz başvuruları tamamlanan ve dağıtılan sosyal yardım parasının 3. faz başvuru işlemleri sürecei devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ise sosyal yardım parası ne zaman verilecek merak ediyor. İşte Pandemi sosyal yardım parası hakkında merak edenler...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (PTT - E DEVLET)

1000 TL Sosyal yardım parası başvuru işlemleri e devlet sistemi üzerinden alınıyor.

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SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin 19 Nisan Pazar günü başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin halihazırda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.