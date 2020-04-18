1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal yardım ödemlerinin 2.ve3.faz ödemelerinin olacağı açıklandı.İlk sosyal yardım ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtıldı. Peki sosyal yardım ödeme başvuruları nasıl yapılır?

1000 TL yardım başvurusu e-Devlet sorgulama ekranı! Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet sistemi üzerinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2.FAZ ÖDEMELER İÇİN BAŞVURU YAPILMALI MI?

2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."

3. FAZ ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.