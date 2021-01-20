11 adet işyeri kiraya veriliyor

Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Malkara Otogarı'nda bulunan ve içerisinde bilet satış ofisi, kafeterya, market, WC ve taksi durağı gibi 11 adet taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

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