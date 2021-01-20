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20.01.2021 - 16:48 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

11 adet işyeri kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor.

11 adet işyeri kiraya veriliyor

Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Malkara Otogarı'nda bulunan ve içerisinde bilet satış ofisi, kafeterya, market, WC ve taksi durağı gibi 11 adet taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

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