11 Şubat Süper Loto sonuçları | Süper Loto çekilişi sonuçları nereden sorgulanır?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 395 bin 421 TL. 11 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -6-15-20-25-54-59- oldu.

11 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da dün akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti.. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebiliyor. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulamasından online olarak oynanabiliyor. Bir kolonda yer alan 60 sayı arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

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