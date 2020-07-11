BİST114.809-0.85EURO7.770.28USD6.860.11ALTIN397.08-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları heyecanla bekleniyor! Büyük ikramiye...
    ABONE OL
    11.07.2020 - 15:59 |

    11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları heyecanla bekleniyor! Büyük ikramiye...

    Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 kez devreden Sayısal Loto'da bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu. 11 Temmuz Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları heyecanla bekleniyor! Büyük ikramiye...

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekilişi yapılacak. 3 kez devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4.212.242,47 TL'ye ulaştı.

    SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21.15'ten sonra belli olacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişin sonuçları MPİ internet sitesinden görüntülenebilecek.

    SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Antalya'nın ünlü sahilinde dalış yaparken tabanca buldularAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Rusya uyruklu Eda Svetlana (25), dalış yaptığı denizde tabanca buldu. Polise teslim edilen silah, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz gazisi Şener o gece yaşadıklarını unutamıyor

    15 Temmuz gazisi Şener o gece yaşadıklarını unutamıyor

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    İl Özel İdaresi'nden içme suyu çalışması

    İl Özel İdaresi'nden içme suyu çalışması

    Sıradaki Haber