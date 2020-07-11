11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları heyecanla bekleniyor! Büyük ikramiye...

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekilişi yapılacak. 3 kez devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4.212.242,47 TL'ye ulaştı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21.15'ten sonra belli olacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişin sonuçları MPİ internet sitesinden görüntülenebilecek.

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