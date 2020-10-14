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    HaberlerEkonomi Haberleri 120 bin kişiye işbaşı eğitimi
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    14.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    120 bin kişiye işbaşı eğitimi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran’dan eylül sonuna kadar 119 bin 122 kişinin İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalandığını bildirdi.

    120 bin kişiye işbaşı eğitimi

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 1 Haziran itibarıyla Aktif İşgücü Programları aracılığıyla vatandaşları iş gücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

    Mesleki tecrübe

    İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkanına kavuşmalarını ve iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı’nın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

    “Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran’dan eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık.”

    Bakan Selçuk, 2009’dan 2020 Eylül sonuna kadar yaklaşık 1.8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programı ile mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayarak, program kapsamında katılımcılara maddi destek sağladıklarını da kaydetti. Selçuk, “İşbaşı Eğitim Programlarına katılan her katılımcıya günlük 89.40 lira ödeme yapıyoruz. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara ise günlük 100 lira ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz” bilgisini paylaştı.

     

     

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