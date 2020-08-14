14 Ağustos altın fiyatları canlı takip ekranı TIKLA! Gram, ONS, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 14 Ağustos saat 07.00'da gram altının alış fiyatı 460,73 TL iken satış fiyatı ise 460,81 TL oldu. Altın fiyatları ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte 14 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

14 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Bilezik Alış fiyatı: 418,75

22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı: 419,37

Gram Altın Alış Fiyatı: 460,73

Gram Altın Satış Fiyatı: 460,81 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 734,65 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 751,83 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.464,70 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı:1.503,67 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 3.030,42 TL

Tam Altın Satış Fiyatı: 3.108,50 TL

Altın Ons Alış Fiyatı: 1.950

Altın Ons Satış Fiyatı: 1.951

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ONS FİYATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirtti.

Commerzbank emtia analisti Carsten Fritsch, konuya ilişkin paylaştığı bilgi notunda, teknik olarak birçok indikatörün altının ons fiyatının aşırı yükseldiğine işaret ettiğini, yatırımcıların kar realizasyonuna gitmelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatındaki hareketlerde günden güne etkili olmaya devam eden altın bazlı ETF'lerden son üç iş gününde çıkış yaşandığını vurgulayan Fritsch, "Son dört haftada altının ons fiyatındaki yükseliş dikkate alındığında altın fiyatlarındaki dalgalanmanın bir süre daha devam etmesi beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.