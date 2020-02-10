15.5 milyar $’lık ihracat hedefi

Türkiye geneli ihracattan yüzde 8.8 pay alan AKİB, ocakta en çok Hollanda, Irak ve İtalya’ya dış satım yaparken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Slovenya’ya ihracatını rekor düzeyde artırdı. Dikkat çeken artışlarda mineral yakıtlar ve mineral yağlar, mobilya, kümes hayvanları etleri, örme kumaşlar, sentetik iplikler, kırmızı mercimek ve çelik yassı kaplama başı çekti. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “İhracatçılarımız, geleneksel pazarlardaki kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için gayret gösteriyor” dedi.