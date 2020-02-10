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    HaberlerEkonomi Haberleri 15.5 milyar $’lık ihracat hedefi
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    10.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    15.5 milyar $’lık ihracat hedefi

    Geçen yılı 13.5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020’de 15.5 milyar dolarlık hedef belirleyen Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) yeni yılın ilk ayında 1 milyar 190 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

    15.5 milyar $’lık ihracat hedefi

    Türkiye geneli ihracattan yüzde 8.8 pay alan AKİB, ocakta en çok Hollanda, Irak ve İtalya’ya dış satım yaparken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Slovenya’ya ihracatını rekor düzeyde artırdı. Dikkat çeken artışlarda mineral yakıtlar ve mineral yağlar, mobilya, kümes hayvanları etleri, örme kumaşlar, sentetik iplikler, kırmızı mercimek ve çelik yassı kaplama başı çekti. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “İhracatçılarımız, geleneksel pazarlardaki kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için gayret gösteriyor” dedi. 

    Tam o an! Görsel şölen oluşturduGün batımının hemen ardından beliren dolunay görsel şölene imza attı. Edirne'den Hatay'a yurdun birçok kesiminden gelen dolunay fotoğrafları güzel görüntüler oluşturdu.
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